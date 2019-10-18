北市府顧問蔡壁如18日接受電台專訪，被問到台北市長柯文哲是否會與親民黨或時力合作成為總統參選人，她強調，機會是近乎零，另外她也證實柯把她列入民眾黨不分區立委安全名單，進入立法院帶兵，但還沒有做好準備。

蔡壁如今接受電台訪問時，面對柯文哲選總統的個人看法，她表示，沒有想法，但說老實話，假日在中南部跑，很多民眾尤其中彰投或更往南的支持者愈多，很多民眾跑過來以為是要抗爭，卻說阿北不選總統不知道該怎麼辦？都快得憂鬱症。

她指出，今年3月總統民調把柯P放進去，當時有做準備，但要選就不組黨，因為沒辦法同時照顧大選和黨團，若要選就不組黨，後來柯陷入膠著，很多政治理想不要偏離價值，內心很猶豫，一群好朋友就說不選就組黨，很多地方法案來自中央法規，所以不選就組黨，所以柯出來選的機會就更低了。

蔡壁如說，鴻海集團創辦人郭台銘表達參選意願後，內部評估有勝算，但後來宣布不選，我們都覺得很失落，為什麼不多想一下，最後有想說市長先領表再講？因為柯都說郭出來選就不選了，且一直批高雄市長韓國瑜是落跑市長，若這樣做，會倒過來被民眾批評。

北市議員林國成退出親民黨，前市議員黃珊珊任北市副市長，柯文哲與親民黨關係？蔡壁如說，宋和柯一直都很好，副市長人選在柯第一任就一直在傳，宋也認同，比較不好意思的是柯組黨沒有先好好去跟長輩說，不是只有宋，當時很多長輩都不知道，後來她逐一去化解，因為當時只是政黨申請還沒有成立，送去內政部就曝光了，否則應該有1個月時間可以向長輩說，但就曝光了。

至於柯文哲是否會和時力、親民黨合作參選總統？蔡壁如坦言，柯和時力沒有一個暢通的管道，雖然支持者很重疊，但因為沒有人提這個事，柯成為總統參選人的機會是近乎零。

此外，蔡壁如證實，柯文哲把他列入民眾黨不分區安全名單，希望她能夠進立法院帶人，但她還沒有做好準備。目前民眾黨立院席次目標是10至15席。

(中時 )