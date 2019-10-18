國民黨總統參選人高雄市長韓國瑜決定請假參選，更要總統蔡英文一起請假，蔡英文為此直斥荒謬！對此，資深媒體人黃暐瀚卻驚爆，馬英九在2012競選連任時，最後有請七天假，但網路上找不到這個資料。但銓敘部卻表示，前總統馬英九沒有請假的紀錄。

對於國民黨要蔡英文請假的議題，黃暐瀚在政論節目《平論無雙》上先表示，在馬英九競選連任時，當時的行政院長吳敦義就先請假了，接著是前台北市長的郝龍斌、前新北市長朱立倫和前台中市長胡志強三個人請假，那馬英九是最後七天的時候有請假，但網路上找不到這個資料。

不過，黃暐瀚在說這話時，主持人和李俊毅一直逼問黃暐瀚，馬英九到底有沒有請七天假，黃暐瀚一直沒給正面回應，只回答說，總統當然可以請假，所以馬最後幾天都沒有了！

此時，主持人打趣表示，現在非常希望馬英九可以call-in進來說明到底有沒有請七天假。黃暐瀚再次強調說，他就跟大家說，吳敦義先請，然後幫馬輔選的市長，都被怕說行政資源不公，最後幾天，馬英九去掃街的時候是有請的。

不過，黃暐瀚的說法，可能和銓敘部有所出入，據《中央社》報導，民進黨立委何志偉日前在立法院質詢，詢問銓敘部長周弘憲，過去有無總統請假的紀錄，以及總統請假的方式。周回應，過去前總統李登輝、前總統馬英九都沒有請假的紀錄；至於總統到底能不能請假，因總統並非公務人員請假規則的適用對象，總統是國家元首也是三軍統帥，在行使職權時沒有上下班的問題，而能不能請假、跟誰請假，不是銓敘部職權。

(中時電子報)