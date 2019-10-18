PTT討論蔡英文學位。

總統蔡英文的學位問題延燒數個月，不過在LSE貼出公告證實蔡英文學位後，蔡似乎就從議題的第一線退了下來；但PTT網友又提出新的質疑，表示蔡英文在台任教時的指導學生畢業時間與自身的畢業時間似乎相當奇怪。

網友表示，東吳大學法律系教授林桓在1988年時出版了他在東吳法律碩士班的論文，其指導教授註明為蔡英文，林桓在序中寫道：「本文完成於七十三年春論文口試通過後，旋奉召入伍」，並表示感謝蔡英文等多位師長與同學指示及協助；而網友參照台灣博碩士論文知識加值系統的建檔資料後，表示林桓老師的敘述大致無誤。

但是問題來了，蔡英文從LSE離開的時間是1984年，也就是民國73年畢業，而她的「指導學生」也是民國73年畢業，就算蔡英文在3月回台時「馬上」就進入東吳教書，在同樣的春天就有一個她指導的碩士生口試，然後在該年的6月該碩士生順利畢業？這讓網友傻眼表示「真的不懂」。

話題在網路上引起討論，其他網友表示「綠營到底是不是在等韓跟進這個議題呢？」「也許校方認定很寬鬆？」「我覺得國民黨的總統候選人ㄧ跟進，我們很快就可以知道答案了」、「中途換指導教授的話，教授剛報到學生就畢業並不會罕見」、「早年師資不多 ，博士學位也不是副教授的必要條件」、「直接寫信問林桓到底是哪個蔡英文指導的跨校、時間又對不上，直接向本人求證最快，又不是已經死無對證，也不是外國人」。

網友分享林桓教授論文。

網友分享林桓教授論文序。

台灣博碩士論文知識加值系統。

(中時電子報)