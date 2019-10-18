每個人家裡或多或少都會有除臭劑來幫助家裡的空氣聞起來更清新宜人，可是你知道嗎？要是身體吸入過多很可能會造成死亡。有一個13歲的男孩就因為吸入了太多除臭劑而在家中猝死。

據《BBC》報導，今年六月傑克(Jack Waple)被發現死於家中，而他的身旁還有一罐除臭劑。根據驗屍官，布雷克(Yvonne Blake)表示，傑克死於吸入過多氣霧(aerosol inhalation)，導致他心臟驟停。而痛失愛子的母親則表示，當時她的孩子一而再再而三的向她保證沒有問題，並告訴她只是想要房間有同她一樣的味道。當時男孩的父母親也有向他鄭重的談論過除臭劑濫用的問題，儘管如此憾事還是發生了。

布雷克遺憾的表示，除臭劑的氣體傷害的並非肺部而是心臟。並言該事件就是一起因無知而導致的悲劇。最後她向男孩的父母表示遺憾，「他對於吸入過多氣霧會死亡這件事，一無所知。」

(中時電子報)