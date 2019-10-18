觸發香港《逃犯條例》修訂的潘曉穎命案嫌疑人陳同佳預計23日獲釋。台灣法務部17日要求港方對其繼續關押，追訴其殺人罪，還說可迅速提供案件相關證據。中共黨媒環球網18日報導，針對台灣當局在此時間點談及此案，有學者分析，此案可能成為「斷頭案」，他們這是在推卸責任給香港特區政府，不然沒辦法向台灣民眾交代。

環球網報導，大陸南開大學法學院副教授、台港澳法研究中心執行主任李曉兵認為，台灣當局此次表態是一種巧妙的卸責行為，不動聲色、故作姿態。

他說，殺人案的證據大部分都在台灣，而陳同佳人在香港，在沒有《逃犯條例》的情況下，案件可能成為「無頭案」，但案件畢竟是在台灣發生，為防止出現無法向民眾正常交代的情況，只能搶先把責任推卸掉，「減輕法律和道義責任」。

李曉兵說，畢竟冤有頭、債有主，但大家卻眼睜睜看著本來能夠解決的事件被搞砸，期間有巨大的法律責任無法得到追究，還有政治人物藉機「抽水」（占便宜），推波助瀾、落井下石。就香港、台灣兩方而言，案件都「卡在這了」。

此案死者潘曉穎是凶嫌陳同佳女友，二人同為香港籍。陳去年2月涉嫌在台殺害潘曉穎，後獨自返回香港，於去年3月13日被香港警方拘捕。今年4月，陳承認4項被俗稱為「洗黑錢」的「處理犯罪得益罪」，並被判監禁29個月。

網球網引述香港東網日前報導指出，經扣減刑期，陳同佳將於今年10月23日在香港刑滿出獄。鑒於台港並無移交逃犯協議，港方未能就陳案將他移交給台方。如今陳同佳有可能被釋放，就連台灣法務部都要求追訴陳同佳殺人罪嫌疑，台灣網友表示，「這就是為什麼要支持修例，把這些逃犯抓到牢裡給人民公道」。↓

(中時 )