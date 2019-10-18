開著遭註銷牌照的車子上路，可處新台幣3600元至1萬800元的罰款。警方提醒民眾買賣車輛時，務必確認車輛來源，以免愛車變成懸掛「黑牌」的幽靈車，路檢遭到查獲讓荷包失血。

縣警察局交通隊指出，針對已註銷牌照車輛，仍上路行駛者，該局配合公路監理機執行通報攔查和收繳機制，車主如對自己車子的牌照有疑慮，可至監理服務網查詢，若車輛牌照已經遭到註銷，應盡快依規定繳回監理機關，勿心存僥倖違規上路，否則被查獲會遭重罰。

日前，縣警局交通隊在金沙地區加油站前執行交通稽查時，就發現1輛2年前在台灣購買的2手車，竟懸掛遭註銷的牌照。後來，一查才知該車因未繳納稅金和罰款等多項原因，遭監理所銜註銷牌照，但駕駛渾然不知。

警方表示，已遭註銷牌照的車輛照常上路，除有行車安全疑慮外，也會衍生未繳納汽車燃料使用費、使用牌照稅及停車費收繳困難等不公平現象，對社會治安和交通安全帶來負面影響，將繼續加強檢查。民眾也可撥打110，共同維護行車秩序。

(中時 )