聯盟官方18日公布2019-20年球季總管調查報告，結果30隊總管當中，竟有高達46％的總管，看好快艇拿下新球季總冠軍，公鹿以36％排名第2，湖人只拿11％位居第3，各隊總管似乎相當看好里歐納德、保羅喬治的明星前鋒組合。

至於誰能搶下2019-20年球季年度MVP頭銜，公鹿「字母哥」阿提托康波拿下超過半數的52％得票率，被各隊總管看好蟬聯年度MVP寶座，勇士後衛柯瑞、湖人前鋒安東尼戴維斯與快艇里歐納德各以10％的得票率，排名並列第2。

阿提托康波也成為各隊總管最想簽下的球星，得票率高達86％，簡直是一面倒，其次是安東尼戴維斯與東契奇各有7％；最可能在新球季爆發的球員，則由國王後衛福克斯以19％排在第1，灰熊賈倫傑克生與塞爾提克塔圖各有11％。

各隊總管選出的最強控衛、小前鋒、大前鋒與中鋒，分別是柯瑞、里歐納德、阿提托康波與約基奇；喬治被雷霆交易到快艇，是最讓各隊總管訝異的交易；至於誰能獲選新球季年度新人王，則由鵜鶘「爆鞋哥」錫安威廉森以68％居首。

(中時電子報)