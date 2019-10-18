未來將在安平港濱歷史公園推出台南第一座結合民眾參與的示範性共融特色遊戲場。(台南市工務局提供，曹婷婷台南傳真)

渴望破除過往一成不變的公園罐頭遊具設施，無疑是這幾年最受到家長關注的課題，台南市長黃偉哲聽到廣大孩童家長心聲與期待，未來將在安平港濱歷史公園推出台南第一座結合民眾參與的示範性共融特色遊戲場，工務局為此也推出《共玩世代》系列工作坊，邀請相關領域專家學者、兒童及家長共同腦力激盪，勾勒最適合孩子的遊戲場天堂藍圖。

台南市目前已經有大恩、明和、水萍塭等特色公園，市府未來將持續致力於在各公園導入特色及共融遊具；為了讓遊戲場設置更加符合民眾需求，工務局預計11月3日在安平區育平里活動中心舉辦「專家學者工作坊」、11月23、24日在安平港濱歷史公園及育平里活動中心舉辦「兒童參與遊戲工作坊」。即日起開始受理報名，「專家工作坊」報名期間至10月25日止、「兒童參與遊戲工作坊」於11月8日截止報名。

11月3日工作坊將邀請「共融式遊戲場」、「兒童心理」、「幼兒發展」、「身心障礙」和「治療復健」相關的專家學者進行經驗分享，也邀請15位對特色公園有興趣的民眾一起腦力激盪，想像未來的特色公園藍圖。

另外，11月23、24日2場「兒童參與遊戲工作坊」，每場次將邀請20組家庭參加，每組家庭人數4人，分為幼兒組(4-6歲)及國小組(7-12歲)兩大組。活動也邀請到擁有豐富兒童互動劇場經驗的「陸爸爸說演故事劇場」帶領大家徜徉遊戲世界中發揮創造力，協助孩子們將想像轉化為基地手作創意。

工務局表示，為了提供參與民眾更加完善的活動品質，在活動前特別安排總共10場「孩子王培訓工作坊」，歡迎有興趣民眾線上報名，因「兒童參與遊戲工作坊」名額有限，報名如未獲選，也歡迎至現場參觀。此外，每組參加民眾將有機會獲得1份神秘小禮物，請各位爸爸媽媽阿公阿嬤帶著你們的孩子一起來揮霍想像，勾勒孩子心中的遊戲場天堂。

(中時 )