參考的資料是由《角度數據》2018年分析資料，從205855次購買抽取式衛生紙的購買紀錄排名。（摘自角度數據）

衛生紙是不可或缺的民生用品，PTT一名網友找出2017年的「衛生紙銷售排行」數據資料，其中顯示出衛生紙大牌「舒潔」穩坐市場龍頭，高達25.6%。也因此令她疑惑，舒潔的單價高，卻能銷售那麼好，和其他衛生紙實在分不出太大差別，而網友驚曝舒潔占據鰲頭的關鍵真相是「牠」。

原PO在PTT上以「舒潔市佔率第一 到底好在哪裡？」為題發文表示，自己用過舒潔，並不認為舒潔較好用，不過「舒潔市佔率竟然第一名，而且連第二名的五月花都不到它的1/3」，難道舒潔真的有什麼過人之處？才能有傲人市占率成績，成功引起網友熱議。

網友認為最貴的有舒潔拉拉印花款的最好用，「舒潔三層超軟、超好用」、「我都用舒潔呵護我的屁屁」，甚至許多網友揭露是「舒潔狗狗太可愛」，表示以前廣告太洗腦，廣告的效果超成功讓他們買單。另外專業網友分析，舒潔非常注重環境友善（FSC），使用永續林場紙漿、也不是使用來源不明的樹木。

原PO參考的資料是由《角度數據》2018年分析資料，從205855次購買抽取式衛生紙的購買紀錄中，依消費次數排名2017年度衛生紙前十名的品牌依序為：「舒潔」、「五月花」、「得意」、「倍潔雅」、「春風」、「科克蘭KIRKLAND」、「唯潔雅」、「可麗舒」、「UNIDESIGN」、「柔芙」。

值得注意的是科克蘭KIRKLAND 的抽取式衛生紙，該品牌消費者的購買次數一路往上衝，在 2017 年已經來到第六名。（摘自Costco官網）

資料中顯示，雖然舒潔與五月花仍穩坐一、二名寶座，但值得注意的是科克蘭KIRKLAND 的抽取式衛生紙，該品牌消費者的購買次數一路往上衝，在 2017 年已經來到第六名，該品牌累積的銷售金額其成長的速度更令人不敢相信。而且，科克蘭KIRKLAND品牌抽取式衛生紙的銷售金額，在台灣的排名第二，僅次於舒潔。

同篇文章中眾多網友也表示大推好事多的KIRKLAND衛生紙，也因此證明了舒潔的最強勁的競爭不再是五月花，較晚進入台灣衛生紙市場、卻在後面急起直追的黑馬「科克蘭KIRKLAND」已經悄悄進入台灣人的日常生活。

原PO在PTT上以「舒潔市佔率第一 到底好在哪裡？」為題發文表示，自己用過舒潔，並不認為舒潔較好用，成功引起網友熱議。（摘自PTT-WomenTalk）

(中時電子報)