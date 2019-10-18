「白色力量 Truth Power」也看不下去，列出5點可疑之處，並說「真沒想到有天要幫韓粉辯護」。(白色力量 Truth Power)

擁有60萬人的臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」，一夜之間被「惡意檢舉」下架，總統蔡英文帶頭發聲，英粉將此事賴給韓粉，綠媒及綠粉專也立刻出動。此事讓柯粉粉專「白色力量 Truth Power」也看不下去，列出5點可疑之處，並說「真沒想到有天要幫韓粉辯護」，但這點能操作在韓身上，有一天就可以操作在柯或其他人身上。

「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」擁有60萬粉絲人數，未料遭惡意檢舉下架，在地深蹲協會理事長曾柏瑜發文表示，因蔡總統去拜訪動物醫院，卻被造謠動用上百人力帶貓看診，她稱有韓粉檢舉貓咪社團，讓「貓咪也瘋狂俱樂部」消失。對此，蔡英文也在FB發文表示不好意思，並說可以有不同的政治立場，但不要因立場不同就隨意殃及無辜。

柯粉粉專「白色力量 Truth Power」昨發文說，「真沒想到有天要幫韓粉辯護...掙扎了一整晚還是決定站出來說，也做好被退讚的準備，但我相信聚集在此的朋友的邏輯與理性。因為這件事不對，而且能操作在韓身上，有一天就可以操作在柯或其他人身上。」

「白色力量 Truth Power」列出5點可疑之處:

1. 整件事無任何直接證據是韓粉所為（誰都可以在 FB 貼文）

2. 要下架 60 萬社團需要驚人的檢舉量

3. 韓粉連針對韓做罷免的 5 萬人社團都檢舉不掉（仇恨言論）

4. 承上，他們忽然可以一晚下架 60 萬人社團？那對手臉書早全沒了

5. 出事後馬上大量專業製圖出現在各地寵物社團（貓戴防毒面具求饒、特定黨派議員買廣告推送貓咪被欺負的文）引起群情激憤。

「白色力量 Truth Power」表示，「再說一次，從頭到尾都沒有任何直接證據證明是誰幹的，我也不支持韓，你可以檢討他市政或請假，但沒事實證據的情況直接把韓陣營貼上欺負動物兇手...我覺得不行。」綜合上述現象，剩下就給大家自己去思考了；今天能成功操作在 A 身上，下次就輪到 B 了，不寒而慄。

網友留言「雖然立場不同，但感謝您為社會公義說真話，值得鼓勵，感謝您！」、「感謝正義直言，我是愛貓的灰色選民。」、「同意你的說法，理念可以不同，但正義及公理，不能假裝看不見。」、「很高興看到很理性很客觀的貼文！如果大家都能這麼理性客觀看待有關選舉政治台灣真的會愈來愈好！」、「認同！！！網路上是非黑白已經顛倒的太誇張了，這與是否支持韓國瑜或蔡英文無關」。

(中時電子報)