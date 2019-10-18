蔡政府在選前拋出高鐵南移案，國民黨總統候選人韓國瑜痛批該規劃猶如「盲腸線」，顯示政府經濟與交通都沒做好，該打屁股，更該一頭撞死。未料，今上午行政院長蘇貞昌受訪時，先是回嗆韓國瑜信口開河、亂講一通，甚至還自行衍生說韓國瑜把屏東說成「盲腸縣」，批評「把屏東人講成盲腸縣，90萬縣民真是情何以堪」。

國民黨總統候選人韓國瑜宣布，若當選總統，不會同意讓高鐵南遷案像「盲腸線」，而是要歸零重新規劃路線。他也說，一個政府做了這麼多的事情，經濟也好，交通也好，最終有兩件事情沒有做好，這個政府除了應該打屁股之外，政府領導者自己該一頭去撞死。

對此，蘇貞昌今上午赴立院備詢前特別做出回應表示，當初高鐵好好規畫要進入高雄市火車站，再延至屏東火車站，最後到潮州，但該案就是因為政黨輪替後，在馬政府時由毛治國與葉匡時歸零，才讓今天沒有進入高雄火車站的空間。

蘇貞昌說，好不容易經過專業評估，要讓高鐵延續到屏東六塊厝，將來就有延續到潮州的機會，韓國瑜卻又信口開河說當選要歸零，「甚至把屏東人講成盲腸縣，真是90萬縣民情何以堪」，「請屏東人睜大眼清看看國民黨候選人，竟然能容忍韓國瑜把屏東講成盲腸縣。」

然而，還原韓國瑜針對高鐵南延案的原始發言，原句為：「如果當上總統，對不起，現在行政院所宣布的這條高鐵南遷案，我們不同意也不承認，我們要重新歸零來思考，因為我們不能讓選舉到了，用中央政府的資源，下來做一個像盲腸一樣，盲腸線，高鐵線，這是不對的，完全不對。」

換言之，韓國瑜的說法，是指蔡政府規劃的高鐵南延案猶如「盲腸線」，而非指屏東是「盲腸縣」；蘇貞昌今上午在立法院的發言，意外引發製造假新聞的質疑。

蘇貞昌也提到，在在9月10號屏東高鐵南延會議上，韓國瑜曾派秘書長到場表示支持四條路線規劃，現在竟然不認帳開始亂講，前言不對後語，「不負責任的市長，現在又是不負責任的總統候選人」，只是信口開河、亂講一通，實在是不知道怎麼評論。

對於韓國瑜氣憤質疑蔡政府未將經濟與交通做好應該一頭撞死，蘇貞昌則酸稱，國民黨怎麼會提名這樣的總統候選人，行徑、用語、言行跟政策都到這種程度，「都是過去沒看過過的」，怪不得國民黨內部有很大的聲音，有人要因此退黨要另外成立軍團。

(中時 )