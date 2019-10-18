這也許是好市多最貴的雞了！不要誤會，不是好市多的招牌烤雞，而是貨真價實的生雞肉。一位網友哀嚎，日前好市多購物回家，看到刷卡清單險嚇暈。幫朋友買一隻$367的雞，結帳後發票居然是$7338元，她自我解嘲「太瞎了」！

網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文述說事情的經過。她幫朋友買雞，由於時間很趕，刷卡付費後沒留意，回到家要算錢時才發現，天啊！幫朋友買了一隻6千多元的雞！當下打給好市多客服時，卻是明天才有辦法回覆！

原PO為自己的疏忽作出解釋，她當下趕時間，卡刷完就急著離開了！但她指出，正常刷卡超過$3000就會請刷卡人簽名，但收銀員並沒有讓她簽單。她想表達，如果今天金額不是差距這麼多，你們買東西會發現金額不一樣嗎？一樣的條碼刷出來的金額居然是不一樣的，如果沒有一個一個對數字，是不是很多人也和她一樣，多付了錢不知道！

原PO認為，好市多的回覆不積極，令人氣炸難接受，她同時也提醒消費者別太相信機器。其他網友感同身受說，「大賣場常出現這種標籤一價條碼一價」、「數量店員沒輸入錯，應該是機器問題」、「電腦結帳系統--是人腦創造出來的！！總有bug問題存在，千萬不要相信:電腦不會錯」。

對於這隻雞身價如此高貴，網友們狂噴，「應該是隻金雞」、「土雞中的戰鬥雞！這隻雞不簡單」、「這隻雞身份可疑」、「雞王雞后無誤」、「那隻雞生前應該會唱歌」、「厲害了，傳說中的雞王嘛？」、「根本霸王雞」。

(中時電子報)