台北市議員鍾沛君。(圖/翻攝自YouTube)

因積極監督高雄市長韓國瑜，而有「不分區議員」封號的桃園市議員王浩宇，近日「轉性」看好韓選情，稱鋼鐵韓粉95%以上會去投票，反觀總統蔡英文的英粉僅75~85%會去投票，投票意願加入換算後，雙方差距將小於5%，韓仍有當選可能。台北市議員鍾沛君直言：

王浩宇16日在臉書發文：「現實是：韓國瑜還是有當選的可能。以綠黨最近幾次的民調跟投票意願交叉分析，我們發現韓國瑜支持者的投票意願遠高於蔡英文，其中，鋼鐵韓粉幾乎95%以上都會投票，英粉的投票意願只有75~85%，特別是可能會投給蔡英文的時代力量、民眾黨支持者。如果把『投票意願』換算進去，雙方的差距就會小於5%，只要因為下雨或其他因素年輕人不出門投票，台商最後又集體回台投票。韓國瑜當總統，別說不可能發生。」

對此，鍾沛君在政論節目《直播線上》直言：「我想王浩宇因為他畢竟不是民進黨籍了，他只是很誠實的把很多黨內人心裡想，但是不好意思或不敢說出口的話講出來而已。」

不僅如此，鍾沛君更指出：「如果大家不是顧忌說，這個韓市長確實還有翻盤的可能，民進黨也不用一天到晚把他往死裡打，動不動就潑髒水，不然就死命酸他、斷章取義，民進黨就躺在那裡選就好了！所以顯然他們心中，也不是沒有這個擔憂。」

(中時電子報)