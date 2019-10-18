美國食藥局上月於胃藥「善胃得」中檢出致癌物「N-亞硝基二甲胺 NDMA)」，食藥署即宣布將38款胃藥預防性下架。截至昨日，仍有21款胃藥仍未確認是否可安全使用，而今天是廠商回報檢驗結果的最後一天，食藥署將統整資料至凌晨12時，並在明天公布完整合格名單。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，NDMA是一種化合物，可能存在於水、空氣和土壤中，被美國環保署列為B2級致癌物。雖經動物實驗證實將增加肝癌風險，但在人體上並無致癌證據。食藥署表示，NDMA在人體中的每日容許攝取量（ADI）為96ng，300mg的藥品若含有超過0.3ppm的NDMA，即超過人體可接受範圍。

截至昨日，已有14款、237批合格胃藥恢復供應，分別是「信東」利爾錠膜衣錠150公絲、胃治潰注射液25公絲／公撮、潰特得膜衣錠150公絲、胃治潰膜衣錠150毫克、佳得胃10公絲注射液、吉適治潰定加強膜衣錠150毫克、「生達」胃恩利膜衣錠150毫克、「衛達」胃達舒膜衣錠300公絲、佳得胃注射液25毫克／毫升、胃治潰膜衣錠300公絲、「衛達」胃達舒膜衣錠150公絲、吉適治潰定膜衣錠75毫克、固胃治潰膜衣錠、悅擬停膜衣錠150毫克。

進行回收的藥品，則計有3款，分別是「壽元」瑞寧25毫克／毫升注射液、「葛蘭素」善胃得注射液25毫克／毫升、安保胃膜衣錠150公絲。其中，＂壽元＂ 瑞寧25毫克／毫升注射液經廠商檢驗，確認致癌物超標而回收；「葛蘭素」善胃得注射液25毫克／毫升、安保胃膜衣錠150公絲則基於市場考量，未進行檢驗即宣布回收。

目前仍有21款胃藥仍未確定是否可安全使用，食藥署藥品組副組長吳明美表示，今天是廠商回報檢驗結果的最後一天，食藥署將統整資訊至凌晨12時，明日將公布完整合格名單及回收名單。民眾可前往食藥署胃藥「異常事件資訊專區」瞭解詳情，若需換藥，應與醫師、藥師討論，切勿隨意停藥。

(中時 )