網友留言。（摘自批踢踢網頁）

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總統蔡英文日前到訪彰化，彰化縣長王惠美全程陪同，引發網友議論紛紛，大喊這是不是跳船了！而有政論節目也表示，雖說總統到訪，王惠美盡地主之誼，也是理所當然，但重點是，王惠美向蔡英文要了兩項建設，若王認為蔡不會當選，又何必要跟蔡英文要這兩項建設？

蔡英文16日下午到彰化到埔鹽順澤宮、社頭舊社天門宮參拜，王惠美也以地主的身分與各級民代不分黨派陪同參拜祈福，並向蔡英文爭取彰化建設，希望「二林精密機械產業園區」二階環評儘速通過、彰化市鐵路高架化建設也儘早推動。

不過，王惠美全程陪同蔡英文這舉動，讓批踢踢網友大驚，網友jojoway發文表示，震撼！kmt是不是人人自保，彰化縣長王惠美竟然陪小英跑拜廟行程，還和小英要求建設，這是不是代表王惠美已經不看好韓導了，只好現在和小英要建設、要資源，國瑜黨要不要開除一下啊！

底下網友也搭上國民黨開除李正皓和鄭佩芬的熱潮，紛紛譏諷「是不是又要被開除了，她貼柯又貼英」、「我怎沒看過韓導陪蔡英文拜廟」！但也有網友認為，「總統下鄉縣市長陪同是常態」、「縣長陪跑行程要資源還好啦」！

對於王惠美的舉動，政論節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑認為，蔡英文訪問彰化，王惠美全程陪同，大家可能會想，總統到訪，王惠美當然要盡地主之誼，全程陪同沒有什麼了不起，但重點是，王惠美向蔡英文要了兩項建設，如果王認為蔡不會當選，又何必要跟蔡英文要這兩項建設？

(中時電子報)