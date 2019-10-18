前行政院長賴清德二場演講，他在美國中西部後援會演講時暗指台灣民眾黨在這次大選的影響強調，國會要過半，今天若民進黨及另一大政黨沒過半，少數小政黨扮演重要角色監督政府，不要想用小黨監督大黨，否則很多政策無法規動，影響國家進步速度。

賴清德今天上午台北時間八時四十五分在芝加哥美國中西部後援會演講，暗指台灣民眾黨的問題；他特別強調，不僅蔡英文總統要連任，國會也要過半。

他說，今天若民進黨及另一大政黨沒過半，少數小政黨卻扮演重要角色監督政府，大家想想，這會發生什麼事？

賴清德認為，監督政府的是人民，不是一個少數政黨在監督，很多人想說過去是兩大政黨，這次有很多小黨，可以用小黨監督大黨，以他在國會多年經驗也很深感受，陳水扁當總統時，因為民進黨在國會沒過半，很多政策無法推動，影響國家進步速度，因此民進黨若不過半，這樣總統、院長執政黨團監督，每天會發生什麼事，大家想想，這絕非不是正常的真正政黨政治。

賴清德今演講還提到，芝加哥以前被稱為是一個「生鏽的城市」但是經過多年努力，現在已經「除鏽」，變成現代化美麗的城市。

他說，民進黨中央與蔡英文總統競選總部安排來美國演講，就是要用具體行動，對蔡總統支持，及捍衛本土政權，讓民進黨能過半，台灣繼續壯大。蔡英文總統當選以來，一直進行台灣除鏽工作，不論是前行政院長林全、他還有現任院長蘇貞昌，花很多公敷在進行除鏽工作，都是為擦亮台灣招牌，

他指出，今天總統若沒有勇敢推動年金改革，下一代就要面臨財政破產等問提，若梅落實轉型正義，台灣民主就無法深化，不去司法改革，不管多久，司法都不會得到人民的信任。若沒去推動綠能產業，如何因應氣候變遷，是蔡總統讓傳統低耗能、勞力密集等升級為五加二創新產業。

他強調，去年台灣跟美、瑞士跟德國並列世界四大創新國家，若不是蔡總統在中美貿易大戰前推動新南向政策，會有更多台商受到衝擊，民進黨政府也提出積極台商回台政策，創造五萬工作機會等；「台灣隊長」是把蔡總統的政績寫成一首歌，讓大家更容易了解；他要給大家拜託，明年1月11日，大家要回來台灣投票、拉票，讓民進黨國會過半，台灣繼續壯大。

他也說，今早上，很多朋友跟我用餐，大家都很關心香港發展，這次反送中運動，應該有史以來參與人數最多，在台灣數十年民主過程，還未有一次集會一百多萬那麼多人，這次反送中也是傷亡人數最多，不管是自殺或被自殺，被逮補也是最多；但香港的努力沒有白費，已引起國際重視，美國通過香港反人權及民主法案。

他指出，這張選票非常要緊，要了解不只是選誰當總統、有能力、有成績、有經驗的人當選，台灣會更好，但是要選台灣方向，還是要走回頭路，選一國兩制的台灣，選舉意義就在這裡，蔡總統鞏固主權、維護民主自由。

他強調，台灣已是世界台灣，面對中共勢力的擴大，台灣是站在第一線，台灣重要性國際社會知道，這場選舉國際都在看，選出來的總統是否能顧台灣主權、維護民主自由人權制度等，「蔡總統已經證明他有法度，我很誠懇拜託，總統一定要當選，國會要過半，國會沒過半很多都沒辦法實行」。

(中時 )