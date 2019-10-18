資深女星崔佩儀演出電視劇《花系列》聞名，精湛演技讓她一炮而紅，日前上衛視中文台《一袋女王》錄影時，自爆當初拍「花系列」時，因為不懂演藝圈潛規則，竟讓原本擔綱女主角的她遭到撤換。

崔佩儀上節目《一袋女王》時，透露原本接下某檔戲女主角的她，竟因同劇某女星用潛規則的方式，讓她從女主角被擠掉，變成第二女主角，當時為了拍那檔戲不但把戲服準備好，台詞也背好了，但到了拍片現場才知慘遭換角，讓她頓時無法接受崩潰大哭，對此她也依據親身經歷道出心聲，「一種米養百樣人，這世上本來就會有好人跟壞人，也會有人說你好跟不好，何必去在乎說你不好的人，只要做好自己沒有害人就好」。

至於談到韓女星雪莉輕生噩耗，她坦言韓國藝人壓力很大，但不論遇到多大挫折，都應該要勇敢面對，畢竟沒有什麼事情是解決不了，結束自己生命只會留給親友無限傷痛。

(中時電子報)