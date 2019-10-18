2019鶯歌親子陶瓷嘉年華即將於10月19日至20日在鶯歌陶瓷老街熱鬧登場！活動除安排供親子同樂的樂陶陶音樂會、星光電影院、手創小旅行及百人陶笛大遊行之外，也特別規劃讓小朋友趣味玩耍及認識陶瓷的玩沙尋寶趣、夜宿陶博館，以及深入體驗鶯歌陶瓷產業底蘊的藝師表演、科技導覽及主題展覽等，現場還有青陶市集、周邊店家優惠及滿額抽獎，好玩、好康、好逛、好吃一次滿足，歡迎大家週末一起到鶯歌來憩陶！

新北市副市長吳明機表示，無論是藝術創作、建築飾材，乃至於生活器皿等，陶瓷在日常生活中無所不在。而鶯歌是台灣陶瓷產業重鎮，本次辦理嘉年華活動，就是希望能藉由多元親子饗宴、孩童趣味遊程及在地展演體驗等主題活動，讓民眾認識鶯歌陶瓷的獨特魅力，並藉此推廣鶯歌陶瓷產業及文化，帶動在地品牌知名度及觀光消費商機。

藉此嘉年華活動推廣鶯歌陶瓷產業及文化(圖/新北市政府經濟發展局提供)

經發局說明，本次鶯歌親子陶瓷嘉年華規劃一系列活動，其中手創小旅行、夜宿陶博館及百人陶笛大遊行，一開放報名即秒殺額滿。這次手創小旅行特別安排觀光工廠，以及三峽、鶯歌及樹林地區特色產品DIY體驗遊程，由達人帶領體驗手創的樂趣，並結合科技導覽品味鶯歌風情，讓小朋友在鶯歌享受不同以往的假期。而夜宿陶博館則安排小朋友住宿於鶯歌陶瓷博物館內，透過專人導覽、藝師表演、DIY體驗及陶笛音樂教室等多元活動，更加認識及喜愛陶瓷文化。此外，百人陶笛大遊行則免費提供陶笛及教學課程，並呼應鶯歌地方特色以「鸚哥」為變裝主題，邀集大小朋友一同穿搭上鳥類的裝扮元素共同變裝遊行踩街。

歡迎大家相揪來鶯歌逗熱鬧(圖/新北市政府經濟發展局提供)

經發局補充，沒有報名到的民眾也別灰心，除了百人陶笛大遊行可以現場報名外，活動現場還有表演卡通歌曲及兒歌帶動跳的樂陶陶親子音樂會，以及晚間播放人氣電影的星光電影院，還有體驗玩沙樂趣的玩沙尋寶趣。不僅如此，嘉年華也特別規劃在地大師現場示範專業技法，並安排科技導覽、文史故事主題展覽與藝術趕集，讓民眾進一步感受及認識在地陶瓷文化。此外，活動也再加碼在地百家以上店家共同推出優惠，只要在活動2天期間內於串聯店家消費達一定金額，即可兌換抽獎券抽百項好禮，歡迎大家相揪來鶯歌逗熱鬧，詳情請上新北市政府經濟發展局網站查詢。

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