36歲就生44個娃，簡直嚇死人！日前，烏干達有位婦人，自12歲結婚起，到36歲這段期間，一共生下44個孩子。醫生表示，瑪莉安多產的情況是因為基因遺傳促使她大量排卵，為了她的健康著想，醫生只能動手摘除她的子宮，讓她停止生產！

烏干達的婦人太能生，因此醫生建議摘掉子宮。(圖／翻攝自YouTube)

根據鏡媒報導，現40歲，來自烏干達的婦人瑪莉安（Mariam Nabatanzi）自12歲嫁給比自己年長28歲的男子後，便淪為生產工具，直到36歲，她一共懷孕16次，其中有2次1胎、5對雙胞胎、4對3胞胎以及5對4胞胎。以此計算下來發現，瑪莉安在這24年間，一共生下44個孩子。這個數字相當可觀。

不斷懷孕生子的狀況讓瑪莉安深感困擾，家裡的經濟負擔也日漸沉重，最慘的是3年前她丈夫拋家棄子出走後，她便尋求醫生求助希望能停止生育。經檢查醫生判定使用避孕藥將損害瑪莉安的身體健康，因此決定動手摘除瑪莉安的子宮，藉此停止瑪莉安生育的能力。

查理斯（Charles Kiggundu）醫生表示，瑪莉安多產的情況是因為基因遺傳促使她大量排卵，且因為瑪莉安的卵巢特別大，如若採取口服避孕藥的方式來避孕反而會影響她的身體驗康，因此才決定要直接摘除她的子宮，以完全停止其生育能力。

You might have read about her, now its time you heard her and saw her. She's 39, with 38 kids! How did she do it? How could she do it? How about the man who fathered all these children? Find out as Kassim Kayira visits Nnalongo Mariam Nabatanzi.

(中時電子報)