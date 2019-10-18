36歲就生44個娃，簡直嚇死人！日前，烏干達有位婦人，自12歲結婚起，到36歲這段期間，一共生下44個孩子。醫生表示，瑪莉安多產的情況是因為基因遺傳促使她大量排卵，為了她的健康著想，醫生只能動手摘除她的子宮，讓她停止生產！
根據鏡媒報導，現40歲，來自烏干達的婦人瑪莉安（Mariam Nabatanzi）自12歲嫁給比自己年長28歲的男子後，便淪為生產工具，直到36歲，她一共懷孕16次，其中有2次1胎、5對雙胞胎、4對3胞胎以及5對4胞胎。以此計算下來發現，瑪莉安在這24年間，一共生下44個孩子。這個數字相當可觀。
不斷懷孕生子的狀況讓瑪莉安深感困擾，家裡的經濟負擔也日漸沉重，最慘的是3年前她丈夫拋家棄子出走後，她便尋求醫生求助希望能停止生育。經檢查醫生判定使用避孕藥將損害瑪莉安的身體健康，因此決定動手摘除瑪莉安的子宮，藉此停止瑪莉安生育的能力。
查理斯（Charles Kiggundu）醫生表示，瑪莉安多產的情況是因為基因遺傳促使她大量排卵，且因為瑪莉安的卵巢特別大，如若採取口服避孕藥的方式來避孕反而會影響她的身體驗康，因此才決定要直接摘除她的子宮，以完全停止其生育能力。
文章來源：鏡報
(中時電子報)
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