兩岸關係緊縮，陸客來台銳減，觀光產業慘淡，國民黨總統參選人韓國瑜及國政顧問團聽取業界意見後，本月20日將在台南結合6大觀光產業代表一起發表「觀光立國」的觀光政策，並同步成立「全國觀光旅遊業挺韓後援會」，國民黨主席吳敦義、前主席洪秀柱都將出席與韓公開合體，同台拉抬國民黨及韓國瑜、柱姐選戰聲勢，爭取上百萬人的觀光產業選票。

韓國政顧問團成立觀光組，號召產業界提供建言。因觀光產業飽受陸客銳減衝擊，包括旅遊、旅館、民宿、遊覽車、文創精品、導遊等6大產業都積極參與，希望韓的觀光政策以落實產業需求、提高產業經營環境為目標，不要像蔡政府淪為口號式作法。

據悉，觀光產業代表提五項建言，包括以觀光立國為目標；推動重要的觀光基礎建設、地方特色建設；整合觀光資源；提升觀光政府機構位階；台灣行銷國際等；國政顧問團據以據出「大升級、大建設、大開發、大落實、大目標」等五大主軸的觀光政策。

「觀光政策完全符合韓國瑜揭示『人帶進來』、『創造就業』兩大原則。」國政團指出，1000萬名觀光客的產值是4000億元，等於1名觀光客帶來4萬元產值，每入境24人就是96萬元產值，96萬元其中3成是人事費用，等於1個工作機會；依據政策推動後，觀光人次、外匯收入及GDP絕對比蔡政府強上數倍。

國民黨指出，蔡政府補助觀光產業，包括冬遊方案、住宿方案，不但杯水車薪，更引起業界反彈，因補助國內旅遊1天1人500元，但每家旅行社有名額限制，一旦超額，為了留住要求補助的旅客，旅行社只能自行每人500元補助的；此外，秋冬旅遊補助自9月開始，原訂8 月出遊者紛紛延後。導遊業更慘，因此沒陸客，國內團又常不找導遊，許多華語導遊根本接不到案子。

海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光也說，大陸自8月起全面禁止自由行，並縮減團客剩10％，蔡政府花錢補助對產業僅小有助益，遠遠無法彌補陸客來不了的損失。

韓國瑜「觀光立國」政策，將於20日下午在台南文創產業園區，由張善政、韓國瑜、姚大光，以及全國旅館業公會理事長張榮南等4人共同發表，包括6大產業理事長在內的200多位代表將與會。隨後成立「全國觀光旅遊業挺韓後援會」，再依不同業別下設各業後援會，例如姚大光擔任「全國觀光旅遊業挺韓後援會」總會長兼「旅遊界後援會」會長、張榮南擔任「飯店旅館業後援會」會長。

對兩岸及陸客來台受限衝擊觀光產業都很關心的國民黨主席吳敦義、前主席洪秀柱，都將出席後援會成立大會，與韓為後援會授旗，同台造勢；正參選南市第六選區立委的柱姐，19日就在台南3度與韓合體，20日又一起同台。

(中時 )