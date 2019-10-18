國民黨總統候選人韓國瑜16日開市正式請假投入大選。首站就走訪屏東及離島小琉球，拉抬國民黨立委參選人選情聲勢。對此，連家軍之一的台北市議員張斯綱就說，從屏東出發，也代表要打破過去綠營的格局，且屏東政治傾向是非常綠的，也是蔡英文故鄉，韓更要打破南北平衡。

張斯綱接受港媒《中評社》專訪，張斯綱指出，韓國瑜從南台灣出發的起手式，也是要打破南北平衡，張斯綱認為，看蔡英文的選戰打法，多是「北部菁英」觀點，對高雄可能就是給政策、補助，但是把南部那種熱情、陽光的特色帶出來，「真正把高雄推到舞台上發亮的其實是韓國瑜」。

他也說，韓除了要打破南北平衡，從屏東出發。也代表要打破過去綠營格局。張斯綱最後分析，韓國瑜的用意就是要「讓最基層的民眾感受到熱情」，他直言，韓國瑜去年選市長，民調也落後，但僅剩80多天，韓一樣是打逆風戰，民調勢必會出現變化，「這就是韓的強項」。

(中時電子報)