民進黨主席卓榮泰今(18)日上午來到淡水陪同立法委員呂孫綾掃街拜票。(吳亮賢攝)

民進黨主席卓榮泰今(18)日上午來到淡水中山路菜市場，陪同立法委員呂孫綾掃街拜票，對於外傳民進黨不分區立委提名委員會名單，太多新系、蘇系人馬，讓立法院長蘇嘉全不滿，因此動員缺席杯葛中執會，卓榮泰表示，自己一直要超脫出派系的考量，不希望這些問題因派系變成不好處理。

卓榮泰說，今天來到淡水，希望一切都能雲淡風輕，黨內有黨內的問題，這九個月來，自己在黨中央一直要超脫出派系的考量，不管是黨部主管人事，還是區域立委提名，完全沒有用派系立場考慮。

卓榮泰也強調，希望這些問題不因派系而變成不好處理，第一次聚集大家有情緒上反應，造成中執會流會，希望下禮拜或適當時間能趕緊處理。

至於提名委員會名單蔡英文總統是否也看過，卓榮泰說，因為牽扯總統和立委選舉，非常尊重總統，雖然是黨務工作，有事先跟總統報告名單，但當然大家對名單可以有討論。

(中時 )