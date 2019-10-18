土耳其揮軍敘利亞9天後，美國就「安全地帶」的條件作出重大讓步；俄羅斯對大中東地區的影響力與日俱增；敘利亞政府軍重返睽違7年的國土；華府則失去並肩作戰多年的盟友。

美國總統川普17日開心宣布「來自土耳其的大新聞」時，大概只剩下「沒朋友，只有山」的敘利亞庫德族最無奈。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）9日發起「和平之泉行動」（Operation Peace Spring）後，對歐洲各地抗議活動、美國制裁、法國和德國停止出售武器、西方國家批評聲浪全然不予理會，讓這項軍事行動不知將伊于胡底。

他16日「沒有任何力量可將我們擋下」的話言猶在耳，讓人開始想像土軍坦克在冬季泥雪中作戰的場景。艾爾段當時強調：「（敘北）曼比季（Manbij）到伊拉克間350公里長的地帶肅清、當我們能設置安全地帶，這項軍事行動就會停止。」

安卡拉計劃沿著土、敘邊界，從曼比季一直到敘利亞與伊拉克邊境設置一片緩衝區，讓有意返國的敘利亞難民得以重新安置到當地。土耳其目前接納逾360萬敘利亞難民。

分析認為，土耳其想要藉阿拉伯裔敘利亞人移入來稀釋庫德族人口，藉以改變人口結構，達到避免當地成為庫德自治區的目的，將有助於安卡拉打擊口中所謂的「庫德族恐怖分子」。

艾爾段17日與美國副總統彭斯（Mike Pence）在安卡拉進行會談後，彭斯晚間宣布「美國和土耳其已經同意在敘利亞停火」，並表示安全地帶的界線大約是從土耳其邊界往南延伸20英里（約32公里）深。

安卡拉要求在敘北設置安全地帶多時，土、美軍方8月7日雖就此達成協議，但是對於這處緩衝區的深度，雙方一直無法達成共識。安卡拉希望有19英里深，但華府和庫德族部隊只接受9英里深。雙方對於安全地帶由誰主導也各說各話。

從8月上旬到10月上旬，安卡拉不斷批評華府對設置安全地帶一事採拖字訣，並且持續威脅叫囂就要跨境揮軍。彭斯17日晚間的宣布意味雙方總算喬攏安全地帶深度的歧見，結果符合安卡拉期待。

川普6日宣布撤離曾經與軍事同盟敘利亞民主力量（SDF）共同打擊激進武裝團體伊斯國（IS）的駐敘美軍後，土耳其9日跨境出兵敘利亞東北部掃蕩庫德族民兵。

庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）是SDF的骨幹。安卡拉將YPG視為與境內分離主義團體庫德工人黨（PKK）有關的「恐怖組織」。

在彭斯上述宣布後，土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）表示，上述協議不是「停火」，強調「停火只發生在兩方都屬合法的情況之下」。他強調，當YPG和PKK「恐怖分子」撤出安全地帶，土耳其才會結束在敘北的軍事行動，「我們（指土、美）同意YPG重武器繳械、摧毀陣地和防禦工事。」

川普日前強硬要求土耳其停火並且祭出制裁，最後派彭斯去跟這個北大西洋公約組織（NATO）盟國「喬」。艾爾段17日下午在安卡拉接見彭斯，展開一個小時40分鐘閉門會談，達成協議。

這項協議讓華府在安全地帶深度方面就範，使安卡拉得以在敘利亞境內增加掌控一倍範圍的邊境區域。而且區域內清除YPG成員，讓他們進行重武器裝備繳械、摧毀區內坑道、陣地和防禦工事，這些都是8月7日土、美軍方對話時，安卡拉提出的要求。

彭斯17日晚間拒絕具體說明土耳其作出哪些讓步，強調等到完整協議內容公諸於世就可見分曉，但他表示庫德族自邊界撤軍「事實上已經開始」。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）引述未具名的土耳其官員報導，依照協議，安全地帶主要由安卡拉執行，土、美將加強合作落實協議。土耳其也同意盡最大努力避免區內平民受到傷害。只要軍事行動一結束，川普就會解除本週稍早祭出的制裁，且白宮將與美國國會共同防止國會議員對安卡拉進一步制裁。

彭斯指出，一旦YPG完成撤離，土耳其就會完全中止軍事行動。他強調，當協議徹底落實，安卡拉將會致力於「永久停火」。川普對協議表示歡迎並發推文說：「來自土耳其的大新聞…數百萬條人命得救。」

17日的協議表面上看來華府讓鐵石心腸的安卡拉妥協，川普贏了面子。實則土耳其出兵9天，得到「喬」了兩個月美方都不肯讓步的所有條件。艾爾段可以冠冕堂皇地宣布，將在出現「和平湧泉」的敘利亞東北部設置安全地帶。難怪上述土耳其官員告訴中東之眼：「這場會談得到的正是我們想要的。」

土耳其總統府通訊署署長阿爾通（Fahrettin Altun）18日清晨已經宣布，與美方達成協議，採行的重要作為達成了和平之泉行動的主要目標。

過去9天，美國失去結盟4年的敘北盟友庫德族民兵，使他們轉向敵對的敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政府，敘利亞政府軍重返2012年以來不曾踏入的庫德族民兵掌控區，俄軍和敘軍則接收美軍棄守的敘北陣地。

形勢轉變逆轉了地緣政治平衡，使莫斯科堂而皇之地成為敘利亞不同勢力的中間人，大大提升它對大中東地區的影響力。土耳其出兵9天誰輸誰贏，大概已經很清楚了。

(中央社)