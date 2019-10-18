國民黨總統參選人韓國瑜表示，一例一休讓勞資怨聲載道，若有機會當上總統，將主動廢除一例一休。對此，行政院長蘇貞昌今上午坦言，一例一休當時是希望好好照顧勞工，「這個法在施行的時候確實也碰到，社會不是360行而是3萬6千行，不可能用一個法規範全天下」，所以才一步一步針對窒礙難行之處大大解套。

韓國瑜日前赴小琉球進行鄉民開講時，面對鄉民提議廢除一例一休，韓國瑜表示若當上總統，一定會去做檢討；隔日，他進一步說，一例一休讓企業主與勞工怨聲載道，如果他有機會當上總統，他會主動廢除一例一休。

對此，蘇貞昌今上午赴立院備詢前回應，一例一休當時是希望好好照顧勞工，「國民黨是要兩例的耶」，但這個法在施行的時候確實也碰到，這個社會不是360行，而是3萬6千行，不可用一個法規範全天下，因此他上任閣揆後一步一步針對窒礙難行之處大大解套。

蘇貞昌說，蔡英文總統一方面照顧勞工，一方面創造勞資共贏，執行愈來愈往好的方向，而不是像韓國瑜不負責任地喊廢除，什麼案都沒講出具體方案，只有一種就是什麼都反對，「為反對而反對的總統候選人實在是……」。

(中時 )