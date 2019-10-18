新北市三重區溪尾街緊鄰高速公路旁，高速公路邊坡與民宅相近且僅以鐵絲網阻隔，大量的車流造成嚴重噪音、廢氣引發民怨。（戴上容攝）

新北市三重區溪尾街緊鄰高速公路旁，高速公路邊坡與民宅相近且僅以鐵絲網阻隔，大量的車流造成嚴重噪音、廢氣引發民怨。（戴上容攝）

新北市三重區溪尾街300米緊鄰高速公路旁，邊坡與民宅只相距5公尺，且僅以鐵絲網阻隔，車流、噪音、廢氣引發民怨，新北市議員王威元日前與新北市政府辦理會勘，爭取邊坡地綠美化阻絕噪音、廢氣，並增設施讓民眾休憩；三重區公所表示，工程已完成規畫，預估於10月底發包，最快年底完工。

溪美里長葉仁德表示，溪尾街邊坡地雜草叢生又陰暗，是治安死角，鐵絲網內更常被民眾棄置垃圾，儼然成為社區毒瘤，2016年起多方陳情、連署都無下文，反觀隔壁維德里將邊坡整理成小公園給民眾休憩，他質疑新北市政府「為何差別待遇？」

王威元表示，溪尾街民宅緊鄰中山高速公路旁，邊坡植披稀少，無法阻隔噪音與廢氣，附近居民不勝其擾、苦不堪言，聽到里長、民眾投訴後趕緊前往了解，希望透過綠美化將這塊地活用，增加社區休憩、活動空間。

三重區公所工務課長劉茂成表示，三重溪尾街到仁愛街長度共307公尺，總面積2321坪，已規畫將邊坡地整理成步道，並設置體健、兒童遊戲及活動廣場供居民使用；當地的喬木予以保留並補強植栽，預計於10月底發包，工程預計3個月最快年底可完工。

(中時 )