美國總統川普的高層幕僚今天說，川普扣住對烏克蘭3.91億美元軍事援助，與他尋求烏克蘭調查2016年美國大選相關傳聞一事有關。這是白宮首度承認兩者有牽連。

路透社報導，所謂的傳聞已被揭穿是陰謀論，目的是指稱干預美國2016大選的源頭不是俄羅斯，而是烏克蘭，因為民主黨全國委員會（DNC）有台電腦伺服器藏在烏克蘭。

川普和政府官員數週來否認以軍事援助與烏克蘭交換條件，這是「電話門」爭議的關鍵點之一，促使聯邦眾議院對川普展開彈劾調查。

然而白宮代理幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）在記者簡報會上承認，早已經國會批准的美國援助經費被扣住，部分原因是川普對一個據稱位於烏克蘭的民主黨全國委員會電腦伺服器有所疑慮。

穆瓦尼表示：「我要告訴大家，那就是接受事實吧，外交政策會受政治影響。」

法新社報導，穆瓦尼說，川普不想把近4億美元軍事援助經費給烏克蘭，是因為這個國家極為腐敗。「他（川普）過去也跟我提過與民主黨全國委員會伺服器有關的貪腐事件嗎？當然有，這點毫無疑問。」

「但就這樣，這是為何我們要扣住這筆錢。」

穆瓦尼幾小時後又改口。他在聲明中說：「我要表明，烏克蘭軍援和任何2016年大選調查舉動之間絕對沒有交換條件。總統從未要我在烏克蘭做出伺服器相關行動之前扣住任何錢。」

「電話門」源起川普7月25日在電話中請烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）「幫忙」調查伺服器一事和總部在加州的資安公司CrowdStrike，這家公司2016年受僱於民主黨全國委員會，調查民主黨電郵遇駭事件，後來發現是俄羅斯駭客所為。

川普也請澤倫斯基調查他在國內的政敵拜登（Joe Biden）父子，拜登的兒子韓特（Hunter Biden）曾在烏克蘭能源公司任職。澤倫斯基在電話中同意展開調查，美國援助經費後來就提供給烏克蘭。

率領彈劾調查的聯邦眾議院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）推文說：「穆瓦尼剛說美國對烏克蘭軍事援助經費被扣住，以待烏克蘭調查民主黨人。情況從非常糟糕變成更加糟糕。」

不過穆瓦尼表示川普沒有做任何錯事，因為他是在支援司法部對2016年俄羅斯干預大選源頭的調查。穆瓦尼也否認川普將對烏軍援與烏克蘭調查拜登一事掛鉤。

(中央社)