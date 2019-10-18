台中一名13歲少女在交友軟體認識張姓現役軍人，不僅被誘騙自拍猥褻照傳給他欣賞，去年六月還被約到一家某速食店廁所上演活春宮，當起四腳獸，少女事後害怕，將此事過程告訴媽媽，其母於是借用女兒手機，並假冒女兒將約張男出來見面，報警將他逮捕。台中地院依現役軍人犯與未滿14歲少女性交等罪，判處張男1年10月，緩刑5年。

判決書指出，張男與受害少女在交友軟體結識後展開網戀，卻利用少女涉世未深，認識沒幾天就引誘對方拍下猥褻照片與影片，然後傳給他欣賞，一個月後還約少女到某速食店女廁裡口交與性交。

少女事後擔心懷孕，又怕不雅照外流，只好鼓起勇氣告訴母親遭誘騙，母親大怒，便用女兒的手機傳訊給張男「想再見一次面」，俟張男出現，一旁埋伏的警方立刻上前逮人，訊後將張姓軍人移送法辦。

因張男事後以50萬元與受害人及家人達成和解，法官遂判刑1年10月，緩刑5年，附帶義務勞務40小時。

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(中時電子報)