Double-double for Giannis in the first half 😤#FearTheDeer pic.twitter.com/AJCUyFP58A — Milwaukee Bucks (@Bucks) October 18, 2019

看來「字母哥」阿提托康波領軍的公鹿，擺明想要連兩季拿下聯盟與東區戰績第1寶座！字母哥18日拿下26分、14籃板、2助攻、2抄截與3火鍋的全能數據，帶領公鹿118比96橫掃灰狼，熱身賽拿下5戰全勝的完美戰績迎接新球季。

公鹿上季拿下60勝22敗的聯盟與東區最佳戰績，卻在東區冠軍賽遭到暴龍淘汰，如今歷經休兵期間積極補強，率先在今年5場熱身賽當中展現成果，所以18日最後1場熱身賽，公鹿充分展現全力求勝決心，簡直當作例行賽在打。

靠著阿提托康波上半場貢獻雙十數據，打完上半場，公鹿56比42領先，甚至第3節擴大領先到20分，儘管灰狼末節展開反撲，一度縮小差距到11分，可是公鹿續把主力留在場上，直到重新擴大領先到20分以上，才把字母哥換下休息。

阿提托康波最後打了27分鐘，投15中9、罰9中7，看來已經準備好迎接新球季到來，美國男籃國手米德頓也替公鹿貢獻18分、7助攻與4籃板，雙胞胎中鋒弟弟羅賓羅培茲14分、6籃板，布魯克羅培茲與伊耶索瓦各有10分進帳。

5戰全勝結束熱身賽的公鹿，新球季開幕戰將在25日作客休士頓遭遇火箭，然後才在27日回到自家主場迎戰熱火。

(中時電子報)