新北市議員陳啟能去年爭取三重龍門路橋下增設練習場，八月完工卻未開放引發民怨。（新北市議員陳啟能提供／戴上容新北傳真）

三重機車族眾多，機車練習場卻十分不足，新北市議員陳啟能去年爭取三重龍門路橋下增設練習場，供居民機車考照練習，場地8月完工卻遲遲未開放引發民怨，陳啟能質疑效率低落17日上午邀集各單位共同會勘，新北市政府高灘地工程管理處施工科長林柏宏回應，原定9月開放但因場地仍在維護與清潔，預計11月下旬才會開放。

「練習場完工卻不開放，機關在拖什麼？」陳啟能表示，4月接獲民眾表示，三重有機車練習場需求，經多次爭取與追蹤，高灘處2018年8月聘請顧問公司規劃，今年3月細部審查通過總工程經費333萬3618元，今年7月1日開始施工，雖然8月底完工，但不知何故拖延至今。

陳啟能並指出，機車練習場防撞護欄，有多處銳角，通道兩側都應保護，希望高灘處一併改善後，盡速開放練習場。

陳啟能也說，希望未來就機車考試能就地辦理，以維護三重蘆洲區佔7分之1適齡考試人口的需求。

林柏宏回應，淡水河畔河濱公園機車考照練習場面積約900平方公尺，經費約300萬元，工期60天，原定9月開放，因場地仍在維護與清潔，預計11月下旬會正式開放。

(中時 )