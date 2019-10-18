YouTuber街頭實測蔡韓長照政策比拚。

YouTuber街頭實測蔡韓長照政策比拚。

國民黨總統參選人韓國瑜以及總統蔡英文兩人的競選越加激烈，有YouTuber就把兩人的政策拿出來比一比，到街頭調查，讓民眾「盲測」，看在沒有偏見的情形之下，誰的政策比較好，結果讓人超吃驚。

YouTuber在台北市信義商圈進行街頭調查，把蔡韓的長照政策分別以「誰付費」、「付多少」、「保障誰」來分類，並把蔡韓的臉遮住，讓民眾可以不帶偏見的進行投票。

最後在「誰付費」的方面，蔡英文的「稅收」以14票敗給韓國瑜「全民保險」制的22票；「付多少」的部分，蔡英文的「不用錢」8票也輸給韓國瑜「一個便當錢」的28票；「保障誰」的範圍，蔡英文方案的保障對象為「居家社區服務者、限制機構與聘用外籍看護」得到了15票，而韓國瑜則保障「人人有保障、居家及機構有外籍看護皆可」得到了21票。

在三個分類中皆以韓國瑜的政策內容取得優勢，顯示在街頭訪問的36人中，多數的受訪者對於韓國瑜的政策是較為肯定的，並且較認同「使用者付費」的概念。

影片上傳網路引發討論，網友表示回到政策面的討論才有價值，直說「希望大家還是回歸理性面，支持在政策上直球對決，謝謝你們」、「這樣的民調很有意義，也很客觀」、「公正，這方式很棒」、「政策比較實際，憑感覺投票才是最危險的」。

YouTuber街頭實測蔡韓長照政策比拚。

(中時電子報)