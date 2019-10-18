老翁為買包子走20公里累癱 巡警發現載送返家。（蘆竹分局提供／甘嘉雯桃園傳真）

老翁為買包子走20公里累癱 巡警發現載送返家。（蘆竹分局提供／甘嘉雯桃園傳真）

66歲蔡姓老先生為了買包子，18日晚間22時許，竟然徒步走了20公里，最後因體力不支，而癱坐在路邊，所幸員警巡邏經過發現，決定幫他完成心願，於是載他前往特定的商店買到了他要的包子後，再將他送返回家大快朵頤。

老翁為買包子走20公里累癱，巡警發現載送返家。

蘆竹分局南崁派出所警員李國駒、吳元耀當時巡邏經過蘆竹區南崁路一段時，見到這名老先生癱坐在路旁人行道上，2名員警於是趕緊下車查看，家住大竹路上的蔡老先生，對於某店的包子情有獨鐘，昨日晚間不知為何，特別思念，因此才會深夜出門，徒步前往市區找尋該店。

只是沒想到，才走沒多久就迷路了，最後便因體力不支，而癱坐在路邊。

蔡姓老翁自南部北上桃園獨自生活工作，健康狀況良好，且有穩定工作收入。雖然如此，由於年老獨居，其居家生活安全仍有疑慮，而蘆竹分局大竹派出所的警勤區員警獲報後，也將不定時前往關懷訪視，並視實際需要，提供必要協助或通報相關社福機構。

(中時 )