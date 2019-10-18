2017年發生815大停電，造成多起民眾受困電梯，內政部部務會報昨通過「建築技術規則」修正草案，未來新設置之電梯，將要求應設有停電復歸就近樓層之裝置，以避免停電造成人員受困電梯。新規定依法制作業程序近日發布實施。

內政部指出，為提升行政效率，這次也簡化建照審查流程，未來超高層、大規模建築物及與地下公共運輸系統相連接的地下建築物，其中防火避難綜合檢討報告書經內政部指定之專業機構評定後，即送地方主管建築機關，核發建造執照，免再向內政部申請認可，以提升效率。

此外，由於道路系統屬土地使用規劃範疇，故內政部這次也同步檢討，將建築技術規則中道路寬度及臨接長度的限制，回歸整體都市計畫與區域計畫來規範，未來申請案如果經直轄市、縣市政府土地使用、交通影響評估、防災等事項審議同意者，得不受建築技術規則中道路寬度及臨接長度的限制，以加速建築物興建或改建。

內政部指出，因應時代變化，工廠倉儲類多採自動化經營模式，作業人員大幅減少，故這次也修正工廠、倉庫衛生設備數量的計算方式，由申請人檢具預定設廠之製程、設備及作業人數，製造業送請中央工業主管機關檢核，非製造業則改送請直轄市、縣市政府備查，讓衛生設備數量計算更合理，也符合實際的需求。

(中時 )