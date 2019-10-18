捲入直播主連千毅後宮亂鬥的豪乳辣模翁子涵，不斷爆出黑歷史，繼被爆料吸毒、賣淫陪睡後，又被起底因對網路正妹蔡欣倪飆粗「操XXX掰」挨告妨害名譽；此外，還傳出對隱藏版前男友新歡W女私訊狂嗆「就是想洗妳臉而已」，與螢幕形象差很大。

《鏡週刊》報導，根據107年3月28日的判決指出，翁子涵因為蔡欣倪在臉書直播中的言語心生不滿，對蔡欣倪開罵「XX娘」、「我X妳XX掰啊」、「操XXX掰」，並在臉書公開「要紅讓妳紅」、「我和別人對話關妳屁事蔡小姐？」、「公然直播喊我名字妳叫的？」等言語，挨告妨害名譽。

此外，《鏡週刊》報導指出，根據W女公布的對話爆料，子涵分手「隱藏版男友」後，就對她私訊狂飆「不想傷妳心而已，妳不要太傷心」、「他是不可能愛妳的」、「妳比不上我的」等，對於前男友新歡W女回覆「已經結束了，妳就不用再多講什麼」子涵則再嗆「乖」、「就是想洗妳臉而已」，讓W女氣炸，直呼：「真的很過份！」

(中時電子報)