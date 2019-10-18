交通部觀光局今（18）日宣布，9月積極促成國際包機直航花東包機思維調整獎助門檻，發布修訂「交通部觀光局推動花東永續旅遊境外包機來臺獎助要點」，並且馬上吸引航空公司在10~11月間開出19架次韓國直航花蓮班機，將可為花東地區觀光產業帶來新成長動能。

兩岸關係急凍，陸委會昨（17）日甫公布最新數據顯示，9月份大陸團客來台僅2萬人，較去年同期大減近6成。自由行在大陸政府停止發放簽證下降幅更大，當月來台2.4萬人，年減逾7成。陸客大減，對於高度倚賴觀光的花東發展，形成挑戰。

觀光局表示，為鼓勵航空公司及旅遊業者提高花東地區境外包機力道，培養機場運量及旅遊市場運作特性，搭配東部地區大型觀光活動，推廣分區深度體驗旅遊，因此修正獎助要點。

觀光局解釋，「交通部觀光局推動花東永續旅遊境外包機來臺獎助要點」考量花東觀光產業發展，主動檢討包機獎助要點申請機制，並同步以「降低申請門檻」和「適度提高獎助金額」，達到吸引國際包機直航花東目標。

本次重要修訂內容包含：申請客座數門檻由每架次100人座降為50人座、提高每架次獎助金額協助補貼降落費及地勤費、延長獎助要點截止日至109年底；餘每架次客座數高於五成之入境包機旅客，超過五成部分，每位旅客可另增額補助新臺幣六百元之激勵獎助仍予保留。

觀光局表示，花東地區受限地理位置，極易受鐵公路運輸能量影響，又獎勵包機直航係各國鼓勵國際航公司開闢直航班機之慣行做法，加上行政院東部辦公室為協助花東地區觀光發展，自2017年起即積極與該局洽商獎助境外包機至花東方案，因此在國發會支持下，於2018年1月9日發布實施本包機獎助要點。

觀光局透露，本次要點9月26日修訂施行後，隨即收到航空公司提出今年10~11月，韓國蔚山-花蓮1架次、仁川-花蓮15架次，及釜山-花蓮3架次，總共19架次「韓國直飛花東」之申請案件，顯見要點修訂後，確實發揮鼓勵航空公司開出包機直航花東，將國際旅客直送花東地區、造福花東觀光產業功效，並吸引國際旅客到訪台灣、到訪花東！

(工商 )