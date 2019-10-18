陳男手腳均有擦傷。（讀者提供／巫靜婷苗栗傳真）

陳男以機車手把做比較。（讀者提供／巫靜婷苗栗傳真）

陳男騎乘的重機。（讀者提供／巫靜婷苗栗傳真）

新竹市陳姓男子前年1月22日騎重機，行經苗栗縣泰安鄉鄉道清卦道路上坡處自摔，他控訴是路中間的截水溝鍍鋅格柵板，沉陷了12公分落差，才讓他摔車，並主張傷勢令他飽受折磨，直到今年1月18日，國賠請求權到期前4天，才聲請19餘萬元的國賠金，泰安鄉公所因時過境遷，提不出有力證據辯護，遭法官判賠10萬元國賠金。

泰安鄉公所無奈表示，陳男手腳有擦傷，聲請國賠時，描述自己歷時1個月才痊癒，是「飽受折磨」，但他附上的醫師診斷書上註明，醫生建議修養天數僅3天，不清楚為何陳男拖延近2年才聲請，事故發生有些時日，公所無法收集相關證據佐證，只能「啞巴吃黃蓮，全是挨打的份！」，目前也傾向不上訴。

37歲的陳男，目前在新竹某所學校擔任職員，他表示，公所未妥善管理道路安全，也沒設置警告標誌，顯有缺失，因此請求精神慰撫金1萬元、醫療費540元、修車費用17萬餘元等損失，共19萬8473元。

陳男說明，未在事發當時就提告，是因為不了解國賠、民事等訴訟程序，也不知道要告誰，想說等到車子修好、傷口痊癒，估算賠償金額要多少，證據收集齊全再行動，一路也都是自己查資料摸索，才會拖這麼久。

苗栗地方法院發言人宋國鎮表示，法官認為泰安鄉公所為該路段道路管理機關，負有管理維護道路格柵板與路面保持平整的義務，此案公所未及時修補落差，自然有管理上的欠缺，導致騎士摔車受傷，應負損害賠償責任，法官扣除車輛及衣物的折舊、斟酌慰撫金額度，判賠共10萬2931元。

(中時 )