屏東潮州火車站商場「潮州驛站」17日試營運，初期有7家店家營業，吸引路過旅客駐足消費。負責經營的屏東太平洋百貨公司表示，希望商場能在農曆過年前開幕，總計20家店面，將形成完整商圈，成為旅客及在地鄉親消費好去處。

潮州驛站商場開幕日期一直延宕，今年原本力拚暑假開始營運，卻在消防安檢上卡關，克服相關法規後，又遇到漏水等問題，因此只能部分先行營運。目前營業的有肯德基、PINK女裝、思薇爾內衣、TOY WORLD、K-HOUSE、扭蛋、萊爾富，皇家馬德里、多麥綠烘焙坊近期也會營業。

驛站籌備處長李玉芬說，潮州車站站體設計為開放式空間，與屏東車站不同，包括消防安檢、無障礙設施及室內裝修等都得重新審核，符合法規，希望提供顧客最完善、最安全的商場空間。

由於車站還有部分漏水問題，必須解決後才能讓商家入駐，目前工程已進入收尾階段，希望在明年農曆年前商場能順利開幕。她說，之前健身房已經先開幕，會員數相當不錯，讓公司對於商場營運更有信心。

縣府也提醒，試營運後人車潮將增加，有民眾圖方便將車輛違規停放於潮州轉運站範圍內，造成大客車進出危險。轉運站車道僅供公車進入停靠，民眾切勿違規將車輛停放於轉運站，以免受罰。

(中時 )