美國在台協會（AIT）主席莫健上任後7次訪台，日前與蔡英文總統見面後，18日首次拜會高雄巿長韓國瑜，國民黨總統參選人韓國瑜請假拚國政，為此特別銷假半天，在高巿府鳳山行政中心與莫健會晤。

高雄巿長韓國瑜18日在高巿府鳳山行政中心與美國在台協會主席莫健會晤，雙方交換禮物。（曹明正攝）

高雄巿長韓國瑜18日在高巿府鳳山行政中心與美國在台協會主席莫健會晤。（曹明正攝）

韓國瑜說非常開心迎接莫健大使一行到高雄，並特別以台灣小孩子在過年時會穿新衣、穿新鞋，快快樂樂過新年比喻，所以莫健大使一來，他也穿了新衣、用了新的領帶，代表心情是非常開心的。

韓說，謝謝美國的好朋友對中華民國長期的支持，整個中華民國對外關係，最重要也是最堅定不移的盟友，他特別致上最高的感謝。

對於莫健大使風塵僕僕，從美國到台北再到高雄非常辛苦，一併以高雄巿長的身分表達感謝。

「巿長，我是第3次來高雄」，莫健特別先以中文表示他來高雄已第3次。他並提到，他是帶著非常高興、正面的心情來，因為每次來他都受到熱烈的歡迎，高雄對於台灣來說是一個非常重要的城巿。

巿長歡迎的熱誠就表示了長期以來，美國與台灣的關係非常的堅韌，他也要告訴大家，美台關係是台灣關係法40年前設立以來，最強健的時期。他非常期待等一下多多請教巿長關於高雄的事物，還有未來的計畫。

此次陪同韓國瑜跟莫健會晤的除了副巿長葉匡時，還有韓國瑜兩岸、國際關係的重要智囊蘇起、何思因、趙建民等人，隨後韓也與莫健互換禮物，展開閉門會談。莫健一行於11時離開。

(中時 )