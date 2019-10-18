南韓統一部長金煉鐵17日在國會接受外交統一委員會的國政監察時表示，可以視具體條件和環境考慮解除「五二四對北韓制裁措施」。

南韓實施的「五二四對北韓制裁」是2010年3月26日夜晚在南韓西北端海域白翎島附近海域進行巡邏任務的南韓海軍「天安」號巡邏艦，被北韓潛艇以魚雷偷襲擊沉，造成46名海軍將士殉國的事件後，南韓政府出台的一項對北韓制裁措施。

南韓聯合新聞通訊社報導，具體制裁內容包括：除北韓開城工業園區外，全面中斷南北韓貿易和人員往來；全面禁止北韓船舶進入南韓港口和經過南韓海域；除了開城工業區和金剛山之外禁止對北韓訪問；禁止對北韓新增投資，並且擱置對北韓援助計畫等。

不過，這項措施在李明博總統執政後有所放寬，朴槿惠政府當時也曾給予南北韓俄羅斯3邊合作的羅津－哈桑物流計畫豁免制裁的待遇。

分析家認為，南韓可以考慮先以散客的形式重啟北韓金剛山旅遊，如果非核化沒有進展，屆時再叫停。對此，金煉鐵說，散客不屬於制裁對象，若南北韓關係回暖可以考慮這個問題。

(中央社)