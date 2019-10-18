媒體主持人周玉蔻4年前在電視節目上指稱，前總統馬英九捐助成立的「新台灣人文教基金會」坐擁10億元資產，是馬的競選金庫，最高法院判決周女須在2報刊登道歉及澄清定讞，至於有無必要在美麗島電子報刊登部分，廢棄發回高院更審。

周女在2015年1月5日和6日，分別在電視談話性節目，指該基金會坐擁10億資產，且是馬英九總統的金庫，並曾代為支付他競選活動的媒體廣告經費，質疑基金會不當使用競選補助款捐，周還聲稱是有電視台的負責人跟她好朋友透露，且經過查證。

新台灣人基金會提告求償1元並要求登報道歉，周女表示消息來源是美麗島電子報副董事長吳子嘉、台開董事長邱復生。邱出庭作證打臉 周玉蔻，強調從未向吳、周說過馬及其基金會競選總統有託播廣告情事，也不清楚馬及該基金會廣告運作情形。

台北地院認為，吳子嘉雖和周有LINE對話，但內容並無馬英九有何不當捐獻議題，也未指述馬的選舉結餘款流向新台灣人，周女無法證明指述、影射的事實為真實，又未善盡合理查證義務下，判她須在《中國時報》等4家報紙及美麗島電子報刊登澄清啟事。

高院考量周女當時言論只有蘋果日報及自由時報報導，改判她只須在這2報刊登澄清啟事，基金會與周女不服都提上訴，最高法院部分駁回確定，至於基金會請求周女在美麗島電子報刊登澄清稿部分，廢棄發回更審。

(中時 )