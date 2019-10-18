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周玉蔻經常在電視節目中爆料指控，但因許多內容未經查證也引來多起官司，今年最高法院陸續對她被告的民事官司判決，其中馬英九求償部分判決180萬元、郭台銘部分她要賠200萬元，加上「新台灣人文教基金會」要求澄清道歉，周女官司連輸慘賠。

周5年前公開指稱時任總統馬英九收受政治獻金2億元，馬提告求償，今年4月最高法院昨維持二審判決，認定周是專業記者，卻未經合理查證傳述不實事實，侵害馬英九名譽，判她須賠償180萬元，並在中國時報等4大報頭版刊登道歉啟事1天定讞。

另4年前台北市長選舉期間，周玉蔻指郭台銘捐款3億元給連勝文，郭憤而提告，本月初最高法院維持高院判決，認定周女未經合理查證，損害郭名譽，判賠200萬元，須在《中國時報》等4大報頭版刊登半版道歉啟事，全案定讞。

此外，周玉蔻4年前在電視節目上指稱，前總統馬英九捐助成立的「新台灣人文教基金會」坐擁10億元資產，是馬的競選金庫，最高法院今判決周女須在2報刊登道歉及澄清定讞。

(中時 )