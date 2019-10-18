新北市淡水區頂田寮某社區9月初遭2名竊賊潛入，盜走58歲陳姓屋主收藏的珍貴茶壺、神像、普洱茶磚，粗估損失金額高達90萬元，陳男報案後隔天發現社區有2部可疑車輛，報警後警方卻延誤20分鐘才到場，質疑警錯失逮人時機，對此警方表示，陳男報案地址與實際不同，才會來回找尋數次，經積極調查已鎖定2犯嫌身分，全案朝加重竊盜罪嫌偵辦。

據了解，陳男住處9月4日凌晨4時許，遭2名竊賊強行潛入，竊走屋內所擺放的珍貴茶壺、神像、普洱茶磚，損失約90萬元，陳男9月7日返家赫見住家遭竊，隨即前往興仁派出所報案。

陳男鄰居表示，9月8日凌晨3時許發現2部疑嫌犯車輛停放於社區外，於是打電話報警，透過監視畫面卻發現，警方來回繞了4趟，才找到地址，陳男得知此事後，質疑警方晚了20分鐘才到場，錯失攔查嫌疑犯車輛的時機。

警方回應，8日凌晨接獲報案，隨即派員前往現場，但因報案地址與社區位置差了1.5公里，山區道路複雜，因此員警附近來回繞了4次且事後有攔查到2部陳男可疑車輛，經清查車上無贓物，分析比對行竊車輛與這2部車的尾燈不同，因此抄錄車主資料後，便讓他們自行離去。

警方表示，經採證後發現可疑指紋，並採集2枚菸蒂，目前已鎖定犯嫌身分，已向士林地檢署檢察官聲請拘票逮捕竊嫌到案，全案朝加重竊盜罪嫌偵辦。

(中時 )