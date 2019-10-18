為了感謝盧爾丹生涯前10個球季效力公牛期間的卓越貢獻，公牛18日官方宣布簽下盧爾丹，隨即讓他以公牛球員身分閃電退役，盧爾丹生涯效力過公牛、騎士、熱火、湖人、灰狼等隊，2度獲選全明星球員，卻跟總冠軍始終擦身而過。

盧爾丹也發IG動態表達退休心情，「我想讓我的籃球生涯回到夢開始的地方，說實話，被公牛選上的那晚，是我人生最棒時刻之一，我的NBA生涯開端能在這樣的傳奇球隊打球是我的榮幸，我也結交不少好友，感謝大家，芝加哥是最棒的運動城市。」

「我們很幸運也很榮幸，盧爾丹選擇作為公牛球員宣告退役，」公牛老闆雷恩斯多夫發表聲明表示，「在效力公牛的9個多球季，他在場上場外都是模範，盡全力幫我們取得勝利，我想感謝他在場上做出的貢獻，以及他所帶來的領導力。」

盧爾丹在2004年選秀會第7順位被太陽選上，隨即被交易到公牛，職業生涯共打902場例行賽，平均上場34.3分鐘，拿下14.8分、6.1籃板及2.3助攻，上季效力灰狼只打22場，場均7.1分、3.3籃板，如今就以34歲的年紀宣告退休。

(中時電子報)