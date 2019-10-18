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I want my basketball story as a player to end where it began, bookends to a dream come true. I can wholeheartedly say that one of the greatest moment in my life was being drafted by the @ChicagoBulls. A childhood dream. To be part of a storied franchise and have it serve as the foundation of my legacy. I learned some of my greatest lessons while battling on the court wearing red and black. I made lifelong friends and brothers here. No matter where I’m traveling, I always seem to run into Chicago natives that remind me of how special this part of my life was and is. From the bottom of my heart, I want to thank The Bulls organization for making this possible; for welcoming me back so graciously and allowing me to bring my career to a close on such a memorable note. And to all the Bulls fans, I am eternally thankful and grateful for your love and support throughout my career. THANK YOU! No question, the best sports city in the world. Much love. Signing off, #9.

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為了感謝盧爾丹生涯前10個球季效力公牛期間的卓越貢獻，公牛18日官方宣布簽下盧爾丹，隨即讓他以公牛球員身分閃電退役，盧爾丹生涯效力過公牛、騎士、熱火、湖人、灰狼等隊，2度獲選全明星球員，卻跟總冠軍始終擦身而過。

盧爾丹也發IG動態表達退休心情，「我想讓我的籃球生涯回到夢開始的地方，說實話，被公牛選上的那晚，是我人生最棒時刻之一，我的NBA生涯開端能在這樣的傳奇球隊打球是我的榮幸，我也結交不少好友，感謝大家，芝加哥是最棒的運動城市。」

「我們很幸運也很榮幸，盧爾丹選擇作為公牛球員宣告退役，」公牛老闆雷恩斯多夫發表聲明表示，「在效力公牛的9個多球季，他在場上場外都是模範，盡全力幫我們取得勝利，我想感謝他在場上做出的貢獻，以及他所帶來的領導力。」

盧爾丹在2004年選秀會第7順位被太陽選上，隨即被交易到公牛，職業生涯共打902場例行賽，平均上場34.3分鐘，拿下14.8分、6.1籃板及2.3助攻，上季效力灰狼只打22場，場均7.1分、3.3籃板，如今就以34歲的年紀宣告退休。

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(中時電子報)

#NBA #公牛 #盧爾丹 #湖人 #灰狼