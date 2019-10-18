國民黨總統候選人韓國瑜痛批高鐵南移案猶如「盲腸線」，但行政院長蘇貞昌上午卻指韓「把屏東人講成盲腸縣，90萬縣民情何以堪」。對此，韓營發言人葉元之重批蘇亂講一通，把此事變口水，格局很差，不像行政院長，卻像蔡英文競選總部發言人，只會罵韓，提不出讓人民幸福的政策。

葉元之受訪回應蘇批韓的說法表示，蘇貞昌根本亂講一通，大家是根據公共政策作合理討論，高鐵到底要不要南移？南移到哪裡？本來各方就有不同說法及規劃，例如能否進高雄，或用高捷南移的方式，本來是很理性的政策討論，但很遺憾，行政院長總要把它變成口水，讓人感覺行政院長只是蔡總部發言人，只會罵韓國瑜，提不出讓人民幸福的政策。

他說，蘇貞昌格局很差，不像行政院長，像蔡英文總部發言人；大家都知道蘇貞昌講話尖酸刻薄，還騙過神明，2010年為了與蔡英文競爭未來總統候選人的位置，到保安宮前發誓說為了民主典範，不競選第三次新北市長，結果去年又選第三次選新北市長，欺騙神明，講話毫無承諾，就是蘇這種信口開河，才讓行政院施政亂七八糟，而且蘇視金錢如糞土，家裡掉了180萬也不敢報案，人民的納稅錢也不當錢看，到處大撒幣，他勸蘇趕快回正軌，不要一直搞選舉，才是國家人民之福。

至於國民黨開除批韓的李正皓，葉元之說，尊重考紀會決定，李正皓過去在青年團也沒有那些行為，而且青年團也對李作出回應。對於名嘴黃光芹提告韓，葉元之說，就尊重司法。

有關韓下午銷假回高雄市府，會見美國在台協會主席莫健，是否與韓將訪美有關？葉元之說，韓說過有高雄若有重大市政，會銷假上班；這次會面就是單純市政行程，但詳情要問市府；訪美行程目前還在評估，一旦確定會馬上跟大家報告。

媒體詢問，韓若當選總統，是否與大陸簽訂和平協議、對美軍購？葉說，任何有助保護國家安全的措施及維護國家尊嚴的，韓都會持續做，但細節將與國政團討論後，再對外說明。

(中時 )