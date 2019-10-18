連千毅事件鬧得沸沸揚揚，他所販售的商品被驗出含眾多假貨，其中不乏國際知名精品，包含勞力士。（摘自中天新聞）

近期連千毅事件鬧得沸沸揚揚，他所販售的商品被驗出含眾多假貨，其中不乏國際知名精品，仿品市值超過百萬。而其中最火紅的商品之一，就是一隻要價50萬的勞力士，又稱作綠水鬼。連網紅「心懸」也願意花下70萬元標下，顯示出它獨特的尊貴與奢華。究竟綠水鬼的價值在哪？專業鑑定師秦嗣林將揭秘。

實勞力士綠水鬼定價在29萬，但是在網路上要找到50萬以下的還找不到，幾乎都是以「翻倍」的價格在賣。（摘自大尋寶家）

秦老闆表示，此款「綠水鬼」是配售錶，必需要靠大量購買其他錶達到一定金額後，才會配給店家幾隻的稀有手錶。（摘自大尋寶家）

秦嗣林經營當舖在業界相當知名，同時更是為專業的商品鑑定師。他在節目《大尋寶家》中透露，傳說中的「綠水鬼」，型號為「116610」，其實只是一般的潛水錶，功能來說並不是非常特別。至於為何綠水鬼會成為秦老闆口中的「全世界最夯錶」呢？原因在於它的稀有度。

秦嗣林表示，此款「綠水鬼」是配售錶，必需要靠大量購買其他錶達到一定金額後，才會配給店家幾隻的稀有手錶，由於取得不易，造成它在精品市場上的價值極高。秦嗣林透露，其實勞力士綠水鬼定價在29萬，但是在網路上要找到50萬以下的還找不到，幾乎都是以「翻倍」的價格在賣。

為何綠水鬼會成為秦老闆口中的「全世界最夯錶」呢？原因在於它的稀有度。（摘自大尋寶家）

秦嗣林總結，綠水鬼在鐘錶市場上供不應求，根本是「有錢買不到」。他補充，因為錶身綠色的外型非常有特色，因此在市場幾乎都被「秒殺」，所以為何有心人士想要仿冒綠水鬼，背後商機無限。

綠水鬼揭秘。（摘自大尋寶家）

(中時電子報)