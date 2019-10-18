和泰興是板橋30年歷史的老字號麵包店，店內的「卡士達泡芙」是店內明星商品（戴上容攝）

和泰興是板橋30年歷史的老字號麵包店，店內的「卡士達泡芙」是店內明星商品，外皮酥脆不油膩，內餡口感甜而不膩又滑順，深受顧客喜愛。

「卡士達泡芙一直都是店內明星商品，賣了30年仍然屹立不搖」和泰興第二代老闆徐誌威表示，不少民眾遠道而來，專門店內品嘗泡芙的好味道。徐誌威在校時也是學餐飲，畢業之後曾在外自行創業開咖啡廳，但因為店內生意實在忙不過來，所以才回家幫忙生意。

徐誌威說，泡芙製作過程雖然較其他烘焙商品簡單，烘烤技術卻十分講究，外皮酥脆的秘訣在於高級的原物料，他表示，用沙拉油烘烤的泡芙外皮很容易軟掉，店內的泡芙都是使用進口的奶油製作，再經由師傅純熟的烘烤功力完成；甜而不膩的卡士達內餡店內獨家研發、試吃多次才製作而成。

「一咬下去，酥脆的外皮配上柔順的內餡是滿滿幸福感！」26歲張姓常客表示，從小吃和興泰泡芙長大，巴掌大的泡芙外皮酥脆，咬下去內餡立刻爆漿，讓人一口接一口，內餡都不油膩。

(中時 )