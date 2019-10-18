班鐵翔演出資歷豐富。劇組提供

班鐵翔與妻子Celine。Celine提供

班鐵翔妻子Celine與導演洪成昌。Celine提供

資深演員班鐵翔在電視上多是鐵漢形象，在演出的電影新作品《盲人律師》與男主角的法庭戲精彩，在律師圈被譽為「國片少見有好萊塢水準的法庭戲」。不過，演戲成精的他，居然有場戲NG了37次，他解釋是機器出問題不是演戲出問題。

《盲人律師》17日晚舉辦首映暨主要演員見面會，現場各界嘉賓力挺，為公義發聲。當天除了班鐵翔出席外，該片導演洪成昌、曾主演《台北物語》的男主角張哲豪、新銳演員馬友芯、亞太影后陸弈靜、「劇場鬼才」陳家逵，「星星月亮太陽」前團員胡曉菁都共襄盛舉。

班鐵翔外型粗獷嚴肅，經常在戲中扮演老師、老爸、軍人或壞人；這次在《盲人律師》中，班鐵翔既是男主角的恩師，更是引領男主角進入法律殿堂事務所的老闆，集多重身份，最後居然因為官司和男主角不得不對壘，角色的轉換演出讓班鐵翔大呼過癮。

班鐵翔說，當自己的身份是男主角老師與老闆時，情緒是以惜才為主，希望男主角可以好好把握所學，在事務所中有更多奉獻。當男主角堅持要打官司，甚至因為訴訟案件導致雙方在法庭中對峙，情緒上又得轉換為對立，彼此舌槍唇戰，字字句句見刀鋒。

演了30多年戲的班鐵翔，居然在一場戲中NG了37次，第38次才過關。班鐵翔笑說，這是一場一鏡到底的戲、並不是自己演得不好，而是因為「團隊因經費結据，硬體器材較有狀況」，第37次導演喊ok，他自己看完螢幕回放又要求導演再來1次。

導演洪昌成說，「班哥的演出沒話說，尤其和男主角亦師亦父的情緒掌握令人激賞，最後片尾當男主角官司勝訴時，身為另一方律師的班鐵翔，眼神流露出來的是看到學生成長的欣慰，而非敗訴的遺憾，掌握度百分百」。

在戲中最多對手戲的男主角張哲豪也說，班鐵翔在片場自然流露的情緒，讓演對手戲的他非常欽佩，2人的互動戲也因為班鐵翔的帶領而更入戲。

《盲人律師》講述一位沒有訴訟經驗的盲人律師要幫職災勞工打跨國求償官司，故事改編自台灣史上最大的工殤求償案，也是台灣第一部律政電影。《盲人律師》18日全省戲院上映。

(中時 )