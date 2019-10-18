在美國極力介入下，土耳其總算同意「停火」！美國副總統彭斯在與土耳其總統艾爾段17日會晤後表示，土耳其同意停火於敘利亞東北部停火120個小時，讓庫德族民兵得以撤出；作為交換，美國同意停止對土實施新制裁，並在協議生效後停止現有制裁。不過，土國外長稱此協議並非「停火」，只是「暫停」。

川普先前宣佈駐敘美軍撤軍，土耳其得以進軍敘利亞打擊庫德族人，引起軒然大波。由於庫德族先前在對抗伊斯蘭國時，與美同盟並身處前線，川普對土耳其進軍「亮綠燈」等同背叛盟友，遭批過河拆橋、背信忘義。雖然川普極力澄清撤軍並非替土進軍敘國背書，不但特別向土國總統艾爾段（Tayyip Erdogan）致信，「別當蠢蛋」，趕快停手，甚至對土祭出制裁，要求土耳其立即停止在敘利亞發動血腥攻勢，並與庫德族民兵談判。

綜合外電報導，彭斯在川普指示下，特別率團前往土耳其與艾爾段會晤。歷經四小時會談後，土耳其方面同意暫停在敘利亞軍事行動，立即停火120小時。彭斯表示，土耳其暫停和平之泉行動（Operation Peace Spring），讓庫德族民兵離開土敘邊界線以南32公里寬的緩衝區。安卡拉當局之前為了清除敘利亞境內的庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG），設置32公里寬的「安全地帶」。

此外作為協議一部分，美方同意不對土耳其實施新制裁，如果停火協議生效，將撤銷此前的制裁。川普對美土達成協議表示，這對美國、土耳其、庫德族，以及對文明世界是很棒的一天，並大讚艾爾段做了對的事，非常敬重這位總統，「他們將不必殺數百萬人，且數百萬人也不會殺他們」，制裁也不再必要。

This is a great day for civilization. I am proud of the United States for sticking by me in following a necessary, but somewhat unconventional, path. People have been trying to make this “Deal” for many years. Millions of lives will be saved. Congratulations to ALL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019

不過，土耳其外長查武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）卻表示土軍並非完全「停火」，而是「暫停」攻勢，純粹只是讓庫德族民兵撤出，並放棄在當地的重型武器。他堅稱「停火」一詞是給合法國家使用的，庫德族民兵只是「恐怖分子」。他也強調，土耳其已經從美國那邊得到了自己想要的東西，土軍將在敘利亞境內建立約30公里縱深的安全區，且只有庫德族民兵從安全區撤離，土耳其才會停止軍事行動。

(中時電子報)