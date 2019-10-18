什麼時候，孝順父母變成了口號？
什麼時候，總是忘記在父母親最需要關懷的時刻，
給他們來一個『愛的抱抱』?
讓孝順成為一種習慣，時時迴盪在你心頭！
🎤白冰冰(冰冰姐) & 楊帆(帆哥) 天王天后主持陣容
🎤流行樂壇重量級F.I.R飛兒樂團帶大家嗨翻
🎤家家、光良、周蕙、曾淑勤、李明川、夏如芝等歌手 帶來排行榜經典曲目
🎤除了伊林璀璨之星新生代閃亮登台，還有第二屆孝親獎得主帶著獲獎作品深情獻唱
👏👏一場熱鬧非凡的盛會!10/30 晚上19:30 熱鬧登場👏👏
想來參加今年最有溫度的演唱會嗎？現在機會來囉～
只要在10/18-22日於網頁下方留言區，依照活動辦法，在貼文下留言，就可以參加年度最有溫度的演唱會，趕緊手刀參加這次的抽獎活動吧↓↓↓↓↓↓
【活動期間】
10/18-22日下午1點截止，10月22日下午2點公布得獎名單。（請自行核對得獎名單，恕不另行通知）
【活動辦法】
1.按讚並追蹤《中時娛樂》FB
2.貼文下方留言#旺旺孝親獎 #愛的抱抱
3.我想約@XXX (tag一位好友)一起聽旺旺孝親獎公益演唱會
【獎項】旺旺孝親獎公益演唱會入場券2張（一位得獎者2張）
【注意事項】
⚠本活動隨機抽出得獎者並公佈名單，請自行核對得獎名單，恕不另行通知
⚠領票時間：10月22日下午2點起至10月24日下午5點，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理），逾時視同自動棄權
⚠領票方式：限親領，請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號，並再撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。
⚠《中時娛樂》粉絲團保有調整活動及獎項之最終解釋權
⚠得獎者不能轉售，發現後將取消資格！
✅完成以上步驟的粉絲，敬請期待粉絲團的中獎名單通知
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【活動資訊】
旺旺孝親獎「#讓孝順成為一種習慣」公益演唱會
演出時間：2019/10/30(三) 晚上19:30
演出地點：新北市政府多功能集會堂（新北市板橋區中山路一段161號3樓）
※相關資訊，再請關注《旺旺孝親獎》
(中時電子報)
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