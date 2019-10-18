什麼時候，孝順父母變成了口號？

什麼時候，總是忘記在父母親最需要關懷的時刻，

給他們來一個『愛的抱抱』?

讓孝順成為一種習慣，時時迴盪在你心頭！

🎤白冰冰(冰冰姐) & 楊帆(帆哥) 天王天后主持陣容

🎤流行樂壇重量級F.I.R飛兒樂團帶大家嗨翻

🎤家家、光良、周蕙、曾淑勤、李明川、夏如芝等歌手 帶來排行榜經典曲目

🎤除了伊林璀璨之星新生代閃亮登台，還有第二屆孝親獎得主帶著獲獎作品深情獻唱

👏👏一場熱鬧非凡的盛會!10/30 晚上19:30 熱鬧登場👏👏

想來參加今年最有溫度的演唱會嗎？現在機會來囉～

只要在10/18-22日於網頁下方留言區，依照活動辦法，在貼文下留言，就可以參加年度最有溫度的演唱會，趕緊手刀參加這次的抽獎活動吧↓↓↓↓↓↓

【活動期間】

10/18-22日下午1點截止，10月22日下午2點公布得獎名單。（請自行核對得獎名單，恕不另行通知）

【活動辦法】

1.按讚並追蹤《中時娛樂》FB

2.貼文下方留言#旺旺孝親獎 #愛的抱抱

3.我想約@XXX (tag一位好友)一起聽旺旺孝親獎公益演唱會

【獎項】旺旺孝親獎公益演唱會入場券2張（一位得獎者2張）

【注意事項】

⚠本活動隨機抽出得獎者並公佈名單，請自行核對得獎名單，恕不另行通知

⚠領票時間：10月22日下午2點起至10月24日下午5點，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理），逾時視同自動棄權

⚠領票方式：限親領，請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號，並再撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

⚠《中時娛樂》粉絲團保有調整活動及獎項之最終解釋權

⚠得獎者不能轉售，發現後將取消資格！

✅完成以上步驟的粉絲，敬請期待粉絲團的中獎名單通知

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【活動資訊】

旺旺孝親獎「#讓孝順成為一種習慣」公益演唱會

演出時間：2019/10/30(三) 晚上19:30

演出地點：新北市政府多功能集會堂（新北市板橋區中山路一段161號3樓）

※相關資訊，再請關注《旺旺孝親獎》

(中時電子報)