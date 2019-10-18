法藍瓷品牌創立18周年推出的限量版新書《法藍瓷．經典一百》，德國時間16日首度在國際書籍貿易最重要展會「德國法蘭克福書展」亮相，並由法藍瓷總裁陳立恆餽贈德國陶瓷博物館（Porzellanikon SELB）典藏，留下華人於二十一世紀開創新瓷器時代的紀錄。

《法藍瓷．經典一百》以華人瓷器文明演進出發，取材探索東西文化共通點，收錄針對傳世名畫、文學作品、歷史典故進行二次創作之作品，如「故宮三寶」的浩瀚山水、郎世寧《百駿圖》的草木走獸、《紅樓夢》的傳奇人境、康熙皇帝與法皇路易十四在歷史上首次的禮物餽贈等，讓藏家有如翻開一部以瓷品重新詮釋之現代文學藝術史。

此書也彰顯瓷器發展的時代意義，收錄一件3D陶瓷列印微雕作品，象徵工藝結合高科技的關鍵突破，也首度揭露法藍瓷作品的百道工序。從圖書出版之角度，《法藍瓷．經典一百》是一部典藏書，也是藝術品，挑戰當代出版印刷最高規格，將瓷器的溫潤如玉、神聖莊嚴感，與法藍瓷作品素有的「立體瓷」特質，近乎擬真呈現紙上。

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