(12:30更新最終賽果)生涯季後賽自責分率1.32，過去3次美聯冠軍賽先發僅失2分，「神之子」田中將大今天在太空人棒下失威，3上1顆87哩指叉球被「春天哥」史普林格（George Springer）撈出3分全壘打，先發5局失4分退場。洋基6局上又挨了柯瑞亞（Carlos Correa）的3分炮，終場以3比8落敗，也讓太空人3勝1敗率先「聽牌」。
史普林格再次展現「十月先生」威力，季後賽生涯累積13轟，再次超前隊友艾爾圖維（José Altuve）的12支，獨居隊史第1。
洋基在1局下先馳得點，並在5局下逼退「Z魔神」葛倫基（Zack Greinke），但5棒英卡納西昂（Edwin Encarnación）遭到三振，讓洋基攻占滿壘卻無功而返，又挨了太空人兩發3分炮，強打捕手G.桑契斯（Gary Sánchez）雖在6下回敬兩分炮，仍無力回天。
洋基全場吞下13K，得點圈有跑者時7打數0安，總共留下10個殘壘，田中挨轟固然是落敗原因，打擊不振才是最大癥結，且明天第5戰又要碰上賽揚獎強投韋藍德（Justin Verlander），凶多吉少。
(中時電子報)
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